Pastorius: Pionier der Besiedlung der Neuen Welt

Marktheidenfeld. Der Autor und Schauspieler Markus Grimm spielt und liest am Mittwoch, 28. September, um 19.30 Uhr in der Stadtbibliothek Marktheidenfeld aus seinem Buch „Franz Daniel Pastorius – Vom Suchen und Finden der Freiheit.“

Franz Daniel Pastorius wurde in Sommerhausen geboren und besuchte in Bad Windsheim die Schule. Beide fränkischen Orte waren seine Heimat, die Heimat eines Menschen von historischer Bedeutung. Um die faszinierende Lebensgeschichte von „Aussteiger“ Franz Daniel Pastorius geht es in dem neuen Buch und Bühnenprojekt des Autors und Schauspielers Markus Grimm sowie des Kulturmanagers Herbert Löw.

Der Autor und Schauspieler Markus Grimm liest aus seinem Buch über Franz Daniel Pastorius. © Niko Kurmas

Zum Inhalt: Im Frühjahr 1683 bricht ein Mann zu einer Reise auf, von der er nie mehr zurückkehren wird. Aber das hat er auch gar nicht vor. Ihm schwebt nichts Geringeres vor, als ein neues, freies Leben auf der anderen Seite der Welt. Der Mann heißt Franz Daniel Pastorius und besiedelt als erster Deutscher nordamerikanischen Boden. Und er erforscht Land und Leute, schreibt Bücher darüber, protestiert gegen die Sklaverei, gründet eine neue Stadt namens Germantown und gibt ihr Verfassung und Verwaltung. Er findet endlich seine Erfüllung. Der in Sommerhausen bei Würzburg geborene Franz Daniel Pastorius ist ein Pionier der Besiedelung der Neuen Welt. Aber ihn „kennen“ fast nur noch die Geschichtsbücher. stv