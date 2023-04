Parkendes Auto beschädigt

Röttbach. Eine 26-jährige Frau stellte am Montagmittag gegen 12.45 Uhr ihren Toyota in Röttbach in der straße „In den Ellern“ ab. Als sie gegen 14 Uhr zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, bemerkte sie Beschädigungen an der rechten vorderen Stoßstange in Form von Lackkratzern und Eindellungen. Offensichtlich war ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beim Ausparken am Pkw der Frau hängengeblieben. Der Schaden wird aufzirka 4000 Euro geschätzt. Die Polizeiinspektion Marktheidenfeld ermittelt nun wegen Verkehrsunfallflucht.

