Old- und Youngtimer in Aktion

Marktheidenfeld. Zum 17. Mal findet am Samstag, 22. Oktober, die Oldtimer-Rallye „DMI Histo Day & Night Challenge“ statt. Start und Ziel ist wieder in Marktheidenfeld. Als Veranstalter fungiert der Motorsportclub Zellingen.

Spektakulärer Anblick

Wie es in der Ankündigung der Verantwortlichen heißt, können interessierte Zuschauer Fahrzeuge auf dem Festplatz am Main in Marktheidenfeld bewundern. Die Teilnehmer und ihre Fahrzeuge werden sich dort vor dem Start der Tagesetappe bis zirka 11.15 Uhr und dann wieder ab etwa 21 Uhr nach der Zieleinfahrt aufhalten. Auf der Strecke gibt es folgende weitere spektakuläre Möglichkeiten, die Fahrzeuge in Aktion zu sehen: 11.15 bis 12.30 Uhr: Festplatz, Marktheidenfeld, Start, Wertungsprüfung, Moderation mit Vorstellung der Fahrzeuge; 11.25 bis 12.45 Uhr: Spessarthalle Esselbach, Start einer Wertungsprüfung; 12.30 bis 13.45 Uhr: am Bergwerk Klingenberg, Wertungsprüfung; 14.15 bis 15.30 Uhr: Parkplatz „Seehotel“ Niedernberg, Kaffeepause mit anschließender Wertungsprüfung, eventuell mit Moderation; ab etwa 17 Uhr: Altstadt Miltenberg, Einfahrt zur Abendpause mit Moderation, gegen 18.45 Uhr Start zur Nachtetappe; 19.40 bis 20.55 Uhr: Parkplatz am Hotel Kloster Bronnbach, Start einer Wertungsprüfung.

Teilnahmeberechtigt ist bei der „DMI Histo Day & Night Challenge“ Oldtimer bis Baujahr 1992 sowie Youngtimer bis Baujahr 2002.

Die vorläufige Nennliste mit bereits über 60 Fahrzeugen zeigt schon jetzt die Vielfalt der teilnehmenden Marken: Alfa Romeo, Audi, BMW, Fiat, Ford, Lancia, Mercedes, Mini, Opel, Porsche, Renault, Triumph und VW.

Die Zweierteams mit ihren zumeist aus dem Rallye-Sport, aber auch aus dem Alltag der 1970er und 80er Jahre bekannten Fahrzeugen müssen verschiedene Aufgaben auf einer rund 300 Kilometer langen Strecke durch Main-Spessart, den Odenwald und den benachbarten Main-Tauber-Kreis absolvieren. Hierzu gehören Orientierungsetappen anhand von Skizzen und Landkarten, Gleichmäßigkeitsfahrten und Geschicklichkeitsaufgaben. Ausdrücklich kein Ziel ist es, eine Höchstgeschwindigkeit zu erzielen, da sich 95 Prozent der Strecke auf öffentlichen, nicht gesperrten Straßen befinden und die Fahrer daher auch während der Veranstaltung „normale“ Verkehrsteilnehmer sind.

Weitere Informationen findet man auch unter www.hdnc.de im Internet.