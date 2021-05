Öffnungen treten in Kraft

Main-Spessart-Kreis. Im Landkreis sind aktuell (Stand: 11. Mai) 244 Personen mit dem Corona-Virus infiziert. Insgesamt gab es damit seit Beginn der Pandemie 4515 positiv getestete Personen. Genesen sind davon 4063 Personen. Die sieben-Tage-Inzidenz pro 100 000 Einwohner beträgt für den Landkreis aktuell 69 (Quelle: RKI). Die Zahl der an oder mit Covid-19 Verstorbenen liegt bei 208. Elf Patienten werden derzeit stationär behandelt. 528 Personen befinden sich in häuslicher Quarantäne. Insgesamt wurden im Landkreis Main-Spessart 50 796 Impfungen (Stand 9. Mai) vorgenommen, davon 41 041 Erstimpfungen und 9755 Zweitimpfungen.

Neue Regelungen

Außengastronomie, Kinos, Theater und Konzerthäuser dürfen ab Mittwoch, 12. Mai, auch im Landkreis Main-Spessart die Außengastronomie, Kinos, Theater und Konzerthäuser öffnen. Auch kontaktfreier Sport im Innenbereich sowie Kontaktsport unter freiem Himmel ist unter Einhaltung von Schutz- und Hygienekonzepten zulässig. Die dafür notwendige Genehmigung seitens des Bayerischen Gesundheitsministeriums liegt vor, wie das Landratsamt mitteilt.

Antrag und Allgemeinverfügung waren bereits Ende vergangener Woche vorbereitet worden. Allerdings kam erst am Wochenende aus dem Ministerium die rechtliche Vorgabe, dass nun doch eine Woche als ausreichend erachtet wird, um eine Lage als stabil einzuordnen. „Es wäre wünschenswert gewesen, wenn bereits mit der Ankündigung des Ministerpräsidenten, die Außengastronomie und weitere Bereiche öffnen zu wollen, die Voraussetzungen dafür klar definiert worden wären“, wird Landrätin Sabine Sitter in der Mitteilung zitiert. „Unabhängig davon vertrete ich aufgrund der Erfahrungen eine vorsichtige Strategie bei Öffnungen und bitte die Menschen in unserem Landkreis, sich weiterhin bevorzugt im Freien zu treffen, da dort die Infektionsgefahr deutlich niedriger ist.“

Für den Besuch der Außengastronomie ist eine vorherige Terminbuchung mit Erfassung der Kontaktdaten erforderlich. Sitzen an einem Tisch Personen aus mehreren Haushalten, ist ein negativer Testnachweis (Schnelltest, nicht älter als 24 Stunden; ein PCR-Test, nicht älter als 48 Stunden; oder ein vor Ort vorgenommener Selbsttest) erforderlich. Geöffnet haben darf die Außengastronomie bis 22 Uhr. Zudem ist das Rahmenkonzept für den Bereich Gastronomie (www.verkuendung-bayern.de/baymbl/2021-311/) einzuhalten. Auch für den Besuch von Kinos, Theatern und Konzerten und für die Ausübung von Sport ist ein negativer Testnachweis nach den genannten Vorgaben sowie die Erfassung der Kontaktdaten notwendig. Zudem müssen das Rahmenkonzept für den Bereich Theater, Konzert- oder Opernhäuser (www.verkuendung-bayern.de/baymbl/2021-312/) sowie das Rahmenkonzept für Kinos (www.verkuendung-bayern.de/baymbl/2021-310/) eingehalten werden. Für den Sportbetrieb besteht ein Rahmenkonzept (www.verkuendung-bayern.de/baymbl/2021-309). Der Bayerische Landessportverband hat außerdem für Sportvereine auf seiner Website (www.blsv.de) Handlungsempfehlungen und Hygiene-Konzepte zur Wiederaufnahme des Sportbetriebes veröffentlicht.

Die Öffnungen treten dann außer Kraft, wenn die 7-Tage-Inzidenz an drei aufeinanderfolgenden Tagen über 100 liegt. lra