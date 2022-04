Neues Impfzentrum öffnet seine Pforten

Main-Spessart-Kreis. Das neue Impfzentrum für den Kreis Main-Spessart in Karlstadt steht bereit.

Eigentlich sollte es erst Anfang April von der Spessarttorhalle in Lohr nach Karlstadt in die ehemaligen Räumlichkeiten des EP-Medienlandes umziehen. Aufgrund der erwarteten Ankunft zahlreicher Geflüchteter aus der Ukraine musste die Spessarttorhalle kurzfristig als weitere Notunterkunft vorbereitet werden und der Umzug des Impfzentrums dann doch schneller als ursprünglich geplant erfolgen. Bereits seit dem 25. März werden nun in der Ringstraße 4 in Karlstadt Impfungen vorgenommen. Aufgrund der Kurzfristigkeit konnte in den ersten Tagen noch nicht alles perfekt eingerichtet werden. Improvisation war hier gefragt, was aber den eigentlichen Impfablauf nicht beeinträchtigte. Die Impfwilligen nahmen es ohnehin gelassen. Denn letztendlich war es allen Beteiligten wichtig, den Impfbetrieb kontinuierlich aufrecht erhalten zu können. Seit dieser Woche nun ist das Impfzentrum vollständig eingerichtet, alle Impfkabinen sind aufgebaut und die benötigten Materialien stehen für einen reibungslosen Ablauf an Ort und Stelle bereit.

Täglich werden dort derzeit zwischen 60 und 80 Impfungen vorgenommen. Rund ein Drittel der Impfungen machen inzwischen die zweiten Auffrischungsimpfungen aus. Das Impfzentrum steht in Karlstadt langfristig bereit, denn die Kapazitäten können dem Impfbedarf der Bevölkerung jederzeit angepasst werden.

Kinderimpflinie

Es gibt dort auch wieder eine gesonderte Kinderimpflinie mit kindgerechten Strukturen. Es können Erst-, Zweit- und Auffrischungsimpfungen erfolgen. Verimpft werden neben dem Kinderimpfstoff, die Impfstoffe Biontech, Moderna und der neue Impfstoff Novavax. Zusätzlich sind auch Termine zur Impfberatung buchbar, insbesondere auch für Personen, die der einrichtungsbezogenen Impfpflicht unterliegen. Eine Terminbuchung zur Beratung oder Impfung ist unter (www.impfzentrum-msp.de) oder Telefon 09353/ 79315 55 (Montag bis Donnerstag 8 bis 16.30 Uhr, Freitag 8 bis 13 Uhr) möglich. Man kann aber zu den Öffnungszeiten auch ohne Termin vorbeikommen. Eine Anmeldung unter BIZ – Bayerisches Impfzentrum (impfzentren.bayern) – beschleunigt den Ablauf vor Ort.