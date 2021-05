Neues Ambulantes Patienten-Zentrum

Main-Spessart-Kreis/Lohr. Die Anzahl ambulanter Operationen in Deutschland hat in den vergangenen Jahren deutlich zugenommen. Schonendere Operationstechniken und Anästhesieverfahren haben den Versorgungsbedarf der Patienten reduziert und damit notwendige Eingriffe deutlich angenehmer gestaltet. Das Klinikum Main-Spessart trägt dieser Entwicklung nun mit der Etablierung des neuen interdisziplinären Betriebskonzeptes zum Ambulanten Patienten-Zentrum (APZ) Rechnung.

Mit dem neuen Ambulanten Patienten-Zentrum werden der ambulante und stationäre Bereich des Klinikums Main-Spessart organisatorisch, personell und räumlich voneinander getrennt. „Die Integration der ambulanten Patienten in den stationären Betrieb stellte uns in der Vergangenheit immer wieder vor besondere Herausforderungen. Bis jetzt wird auf der Station ein Bett und Zimmer reserviert, das eigentlich nur stundenweise genutzt wird. Ein großer Aufwand für unsere Mitarbeiter der Pflegestationen und auch nicht optimal für unsere Patienten“, erklärt Monika Klein, Leitung des Zentralen Patientenmanagements, in deren Zuständigkeitsbereich das APZ liegt.

Zu finden ist das neue APZ im fünften Obergeschoss des Lohrer Krankenhauses. Der ehemalige Speise- und Veranstaltungssaal wurde hierfür in den zurückliegenden Monaten umgebaut. Sechs Patientenzimmer mit einem angegliederten offenen Administrationsbereich für die Mitarbeiter und einem Wartebereich stehen den ambulanten Patienten dann zur Verfügung.

Zusammen mit der bestehenden Infrastruktur im Erdgeschoss – Zentrale Patientenaufnahme, Sprechstunde, Prämedikation, Fallmanagement und Überleitungspflege- entsteht so ein Bereich, der den Anforderungen einer modernen Patientenversorgung gerecht wird.

In der fünften Etage

Für die ambulant zu behandelnden Patienten geht es am Eingriffstag unmittelbar in die fünfte Etage. Hier werden sie für den Eingriff vorbereitet. Nach Abschluss des Eingriffs werden die Patienten bis zu ihrer zur Entlassung in modernen Einzelzimmern betreut. Zur Durchführung ambulanter Eingriffe müssen diverse Kriterien erfüllt werden. Neben der Eignung des Eingriffs an sich, muss auch der Patient selbst dafür geeignet sein. Dies wird bei Anmeldung des Patienten überprüft. pm