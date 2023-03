Neue Möbel für Thekenraum

Kreuzwertheim. Der Bürgermeister gab aus der nicht öffentlichen Bau- und Umweltausschusssitzung vom 24. Januar bekannt, dass das Angebot der Firma Breitenbach (Scholl-brunn) zur Neumöblierung des Thekenraums im Fürstin-Wanda-Haus angenommen werde. Die Kosten von rund 6380 Euro beinhalten die Ausführung des Thekenrückschrankes mit Milchglasscheiben und LED-Beleuchtung in den Schränken. Auf der rechten Seite der Theke sind zwei Einbaukühlschränke vorzusehen. Die Front der Theke in Richtung Saal wird im Farbton der Türen ausgeführt. Bei der nicht öffentlichen Gemeinderatsitzung vom 14. Februar wurde der Auftrag für die Erneuerung des Ballfangzauns am Sportplatz Röttbach in Höhe von rund 8218 Euro an die Firma „MSW Montage“ (Bischbrunn) vergeben. Bekannt wurde auch, dass beim Umbau des Fürstin-Wanda-Hauses auf Bodenindikatoren im Zugangsbereich der Rampe verzichtet werde. Siese sind laut der Behindertenbeauftragten des Landratsamtes nicht notwendig. hpw

