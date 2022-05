Nächster Kantersieg für die Herren 30

Kreuzwertheim. Die Tenniscracks des TSV Kreuzwertheim waren mit unterschiedlichen Erfolgen im Einsatz.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Den Auftakt machten die Herren 65 in der NL2 bei der DJK Karbach. Heraus kam ein gerechtes 3:3. Nachdem Günter Schäfer und Holger Zippe (Match-Tie-Break) ihre Einzel gewannen, holten Schäfer/Scheiber noch den dritten Punkt in einem stark umkämpften Doppel mit 7:6 und 7:5. Damit war der Punktgewinn auswärts perfekt.

Ebenfalls in der NL2 holten die Herren 30 erneut einen Kantersieg mit 8:1 zuhause gegen den TSV Urspringen. In den Einzel ließen S. Eitel, M. Eitel, Enders, Dölger, Habel und Smekal ihren Kontrahenten nicht den Hauch einer Chance. Somit war die Entscheidung bereits nach den sechs Einzeln zu Gunsten der TSVler gefallen. Die Doppel wurden dann noch zur Kür gespielt. Hier mussten sich lediglich das erste Doppel im Match-Tie-Break S. Eitel/Enders knapp geschlagen geben. M. Eitel/Habel und Dölger/Smekal fuhren ihre Doppel locker in jeweils zwei Sätzen nach Hause.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Nicht den Hauch einer Chance hatten die Herren 50 in der NL1 als Aufsteiger beim TC Rot-Weiß Miltenberg. Der TSV musste sich mit 2:7 gegen eine sehr starke und ausgeglichene Mannschaft aus Miltenberg zurecht geschlagen geben. Lediglich die Nummer eins, Jürgen Dinkel, gewann in gewohnter Manier sein Einzel mit 6:2 und 6:1. Falk Boost holten den zweiten Punkt mit 6:3 und 6:2. Alle anderen Partien gingen an die Miltenberger. Das Team um Kapitän Martin König muss sich gewaltig steigern, um die Klasse zu halten.

Das Damen-Team spielte in der N4 3:3 gegen die Damen aus Neubrunn vom TC. Luisa Dölger holte den einzigen Einzelpunkt. Dafür gingen aber beide Doppel Scheiber/Rempt und Gebhardt/Dölger klar an die Kreuzwertheimerinnen.

Nächste Woche spielen am Samstag die Herren 30 beim TC Lohr, die Herren 50 zuhause gegen die TeG Schweinheim und die Herren 40 müssen zum TC Kirchzell reisen. Am Sonntag spielen die TSV-Herren beim ETC Grün-Weiß Elsenfeld und die Damen 40 gegen den TC Lohr.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3