Nachhaltigkeit zahlt sich für Kurtz Ersa aus

Wiebelbach. Nachhaltigkeit zahlt sich aus. Der Kurtz-Ersa-Konzern wurde nun für sein Engagement auf diesem Gebiet von der Rating-Agentur EcoVadis ausgezeichnet.

Wie es in der Mitteilung der Verantwortlichen heißt, habe der Konzern eine umfangreiche Nachhaltigkeitsstrategie für das Unternehmen entwickelt. Dazu habe man zahlreiche Maßnahmen ergriffen. Die Umstellung auf Ökostrom sei erfolgt, die Beschaffung von Photovoltaik-Anlagen angestoßen worden. Der Aufbau der Anlagen beginne in diesem Jahr. Die Umstellung auf einen CO2-ärmeren Fuhrpark schreite kontinuierlich voran.

Als Maschinenbauer habe Kurtz Ersa beim Bau nachhaltiger Maschinen den größten Einfluss auf den Klimaschutz. Zuletzt sei die Radiofrequenz-Technologie mit dem deutschen Umweltpreis ausgezeichnet worden.

Das ESG-Rating sei der nächste Schritt auf dem Weg zum nachhaltigen Unternehmen gewesen, betonen die Verantwortlichen weiter. ESG steht für Environment, Social und Governance (zu Deutsch: Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) und misst den freiwilligen, über gesetzliche Anforderungen hinausgehenden Beitrag von Unternehmen zu einer nachhaltigen Entwicklung. Das Rating wurde von der Agentur EcoVadis vorgenommen, die bislang Nachhaltigkeitspraktiken von 90 000 Unternehmen in 160 Ländern bewertet hat. Bei seiner ersten Bewertung erreichte der Kurtz-Ersa-Konzern auf Anhieb eine Bronzemedaille.

Wie das Unternehmen weiter erklärt, erhielt es in der Gesamtbewertung von vier Themenfeldern 48 von 100 Punkten. Mit 60 Punkten sei die Bewertung in der Kategorie „Umwelt“ besser ausgefallen als in der Branche. Bewertet werden in diesem Themenfeld unter anderem Energie- und Wasserverbrauch, Abfallmenge im Unternehmen und zugehörige Richtlinien und Dokumentationen.

Ebenfalls über dem Durchschnitt liege Kurtz Ersa bei „Arbeits- und Menschenrechten“. In diese Kategorie fallen etwa die Diversität am Arbeitsplatz, Häufigkeit und Schwere von Unfällen sowie das Schulungsangebot.

Die größten Verbesserungspotenziale gibt es in den Bereichen „Ethik“ und „Nachhaltige Beschaffung“. Das Ethik-Rating entspreche dem Branchenschnitt. Bei der nachhaltigen Beschaffung liege Kurtz Ersa leicht darüber.

In diesen Bereichen sei eine Verbesserung möglich, etwa durch das Implementieren von Richtlinien sowie das Ableiten von Kennzahlen und geeigneten Maßnahmen in den kommenden Jahren, so die Verantwortlichen.

Thomas Mühleck, CFO von Kurtz Ersa: „Wir haben uns getraut, das ESG-Rating durchzuführen. Mit 48 Punkten und der Bronzemedaille sind wir mehr als zufrieden mit dem Ergebnis, das wir künftig weiter ausbauen wollen. Kurtz Ersa ist Vorreiter bei der nachhaltigen Unternehmensführung und liegt in einigen Bereichen über dem Durchschnitt.“ Durch das Rating wisse man wo der Konzern wir im Vergleich zu anderen Unternehmen stehe. Die externe Benchmark und die vielen Verbesserungsvorschläge seien sehr hilfreich, betont Mühleck. Denn das ESG-Rating sei ambitioniert: Es müsse jährlich erfolgen und das Ergebnis kontinuierlich verbessert werden, ergänzt Anna Hieble, Leiterin Corporate Quality Management. zug