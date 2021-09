Nach Unfall bei Altfeld: Ganze Familie leicht verletzt

Altfeld. Zu einem Verkehrsunfall mit vier leichtverletzten Personen und einem Sachschaden in Höhe von etwa 35 000 Euro kam es am späten Sonntagnachmittag an der Anschlussstelle Marktheidenfeld zur A 3.

Ein 20-Jähriger bog mit seinem BMW an der Auffahrt zur Autobahn nach links in Richtung Frankfurt ab. Dabei übersah er einen aus Kreuzwertheim entgegenkommenden Ford, weshalb es zum Zusammenstoß der beiden Pkw kam.

Während beide Insassen des BMW unverletzt blieben, erlitten ein Ehepaar und dessen beide Kinder im Ford jeweils leichte Verletzungen. Alle wurden vorsorglich zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. pol