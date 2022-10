Nach Diebstahl Flucht ergriffen

Kreuzwertheim. Ein Supermarkt-Mitarbeiter beobachtete in Kreuzwertheim am Samstagmittag einen 44-jährigen Mann, wie er sich zwei Flaschen Likör einsteckte und den Markt verließ, ohne zu bezahlen. Als der Dieb von dem Personal angesprochen wurde, ergriff er zu Fuß die Flucht.

Die per Notruf alarmierte Streifenbesatzung der Polizei entdeckte den Flüchtigen nach kurzer Fahndung am Waldrand oberhalb des Marktes und nahm ihn fest. Während seiner Flucht hatte sich der Dieb seiner Tatbeute entledigt, die jedoch durch die Beamten gefunden wurde. Bei der Durchsuchung des Mannes fanden die Beamten mehrere Messer.

Zudem war der Mann bei seiner Tat erheblich alkoholisiert. Ein Test ergab 2,3 Promille. Der Mann musste sich daher auf richterliche Anordnung einer Blutentnahme unterziehen. Gegen ihn werden nun strafrechtliche Ermittlungen wegen „Diebstahl mit Waffen“ geführt. Der Wert der Tatbeute liegt bei 11,78 Euro.

