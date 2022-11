Kreuzwertheim. Abgebrannt ist in der Nacht zum Dienstag in Kreuzwertheim ein Holzunterstand mit vier Mülltonnen. Durch das Feuer entstand ein Schaden in Höhe von 1000 Euro. Wie es im Bericht der Polizei heißt, war vermutlich eine Mülltonne aufgrund heißer Asche oder einer Zigarette in Brand geraten.

