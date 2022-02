„Mit wenigen Mitteln wird viel erreicht“

Kreuzwertheim. Die Gemeinschaftsversammlung Kreuzwertheim traf sich am Montagabend im Rathaus Kreuzwertheim. Dabei wurde die Jahresrechnung 2020 fest- und in Ergänzung der Tagesordnung die Jahresrechnung 2021 vorgestellt.

Wie der Vorsitzende der Gemeinschaftsversammlung, Kreuzwertheims Bürgermeister Klaus Thoma, mitteilte, wurde die Jahresrechnung 2020 vom Rechnungsprüfungsausschuss am 23. November 2021 geprüft. Dabei sei festgestellt worden, dass erhebliche Kosten für Annoncen für mehrere Stellenausschreibungen angefallen seien. Diese sollten kompakter gefasst werden. Einwendungen seien nicht erhoben worden.

Thoma nannte Soll-Einnahmen im Verwaltungshaushalt von knapp 1,325 Millionen Euro, im Vermögenshaushalt von knapp 43 000 Euro, im Gesamt-Haushalt von fast 1,368 Millionen Euro. Die bereinigten Soll-Einnahmen lagen auf gleicher Höhe. Bei den Soll-Ausgaben bezifferte der Vorsitzende im Verwaltungshaushalt knapp 1,325 Millionen Euro, im Vermögenshaushalt gut 8000 Euro, im Gesamt-Haushalt knapp 1,333 Millionen Euro. Es gebe neue Haushaltsausgabenreste im Vermögenshaushalt von fast 37 000 Euro, ebenso im Gesamt-Haushalt.

Den Abgang alter Haushaltsausgabenreste gab Thoma im Vermögenshaushalt wie im Gesamt-Haushalt mit etwas mehr als 2000 Euro an. Der Gesamtbetrag der beim Jahresabschluss unerledigten Verwahrgelder liege bei knapp 290 000 Euro. Die Jahresrechnung 2020 wurde einstimmig festgestellt.

Zur anstehenden Entlastung erklärte Thoma, entlastet werde durch die Gemeinschaftsversammlung der Gemeinschaftsvorsitzende als Leiter der Verwaltung. Die Sitzungsleitung ging also über an die stellvertretende Gemeinschaftsvorsitzende Thea Kohlroß, Bürgermeisterin von Schollbrunn. Wie diese erklärte, werde bei der Beschlussfassung über die Entlastung die überörtliche Prüfung nicht abgewartet. Die Entlastung erfolgte einstimmig.

Thoma informierte zur Jahresrechnung 2021, plangemäß sollte der Verwaltungshaushalt 1,2793 Millionen Euro umfassen. Tatsächlich erreiche er 1 313 394 Euro, was eine Abweichung von 2,67 Prozent bedeute. Weiter wies er auf die Veränderung der Ansätze um 28 408 Euro im Rahmen des Zweckbindungsrings „Verkehrsüberwachung“ hin. Zusätzlich habe es bei verschiedenen Positionen Abweichungen gegenüber dem Haushaltsplan gegeben, was wiederum eine nicht vorgesehene Zuführung vom Vermögenshaushalt erfordere.

Der Gemeinschaftsvorsitzende zählte Positionen mit Mehreinnahmen im Verwaltungshaushalt ebenso wie jene mit Mindereinnahmen auf. Ohne die Mehreinnahmen aus der Zuführung vom Vermögenshaushalt blieben die tatsächlichen Einnahmen des Verwaltungshaushalts um 1573 Euro unter den Ansätzen. Im Gegensatz zu den Vorjahren, in denen meist größere Beträge dem Vermögenshaushalt hätten zugeführt werden können, habe der Verwaltungshaushalt durch eine Zuführung vom Vermögenshaushalt von 7259 Euro ausgeglichen werden müssen.

Für Investitionen, sagte Thoma, seien insgesamt 12 870 Euro ausgegeben worden. Dazu habe man auch Haushaltsausgabereste in Höhe von 5000 Euro beansprucht. Im Umfang von 2130 Euro seien neue Haushaltsreste gebildet worden. Der allgemeinen Rücklage hätten insgesamt 17 259 Euro entnommen werden müssen. Die allgemeine Rücklage sei auf rund 263 000 Euro abgebaut worden. Wie bereits in den Rechenschaftsberichten der Vorjahre erwähnt worden sei, würden die Rücklagenmittel momentan vollständig im Kassenbestand geführt, weil derzeit die früher übliche Anlage in Festgeldern nicht angeboten werde. Der Kassenbestand sei immer ausreichend gewesen. Der Rechenschaftsbericht wurde zur Kenntnis genommen. Der Gemeinschaftsvorsitzende ergänzte, jetzt erfolge die örtliche Rechnungsprüfung. Zusammenfassend betonte er: „Wir handeln wirtschaftlich, mit wenigen Mitteln wird viel erreicht“.

Thoma gab mit Blick auf Corona bekannt, dass über das weitere Vorgehen hinsichtlich des Zugangs zum Rathaus beraten werden müsse. Der Gedanke, „ab dem 20. März ist alles vorbei“, stimme nicht. Der Bürgermeister warnte davor, leichtsinnig zu werden, damit man nicht im Herbst wieder vor einem Desaster stehe. Es müsse diszipliniert gehandelt werden, um die Pandemie in den Griff zu bekommen. Als positiv bewertete Thoma die Terminvereinbarungen im Bürgerbüro. Dies optimiere Abläufe.