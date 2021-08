Mit Kühltransporter verunglückt

Michelrieth. Mit leichten Verletzungen musste am Dienstag, gegen 18.15 Uhr der 28-jährige Fahrer eines Kühltransporters zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus nach Wertheim eingeliefert werden. Der Mann war auf der Kreisstraße MSP 31 von Michelrieth kommend in Richtung Altfeld unterwegs. In einer Linkskurve kam er nach rechts aufs Bankett und schleuderte auf die Gegenfahrbahn, wo er die Leitplanke auf einer Länge von etwa 20 Metern beschädigte.

Anschließend stürzte der Kleintransporter auf die rechte Fahrzeugseite. Es entstand ein Schaden von etwa 15 000 Euro. Da der Transporter nicht mehr fahrbereit war, musste er durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden. pol