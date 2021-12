Mit dem Auto überschlagen

Kreuzwertheim. Eine leicht verletzte Autofahrerin sowie eine Sachschaden von zirka 9300 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Dienstag kurz nach 12 Uhr. Die 18-jährige Fahrerin eines BMW-Mini war auf der KreisstraßeMSP 35 von Wiebelbach kommend in Richtung Unterwittbach unterwegs, als sie aus bisher ungeklärter Ursache in einer Kurve die Kontrolle über ihren Wagen verlor. Sie kam von der Straße ab, überrollte zwei Leitpfosten und fuhr in eine Böschung. Dabei überschlug sich der Wagen, der dann wieder auf den Rädern zum Stehen kam. Die Frau wurde ins Krankenhaus gebracht. Am Mini wurden die Front, das Heck sowie das Dach eingedrückt. Der Pkw musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden. pol

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1