Mit 2,94 Promille "kurvte" Fahrer nach Kreuzwertheim

Kreuzwertheim. Ein Autofahrer war am Samstagabend gegen 20.30 Uhr f in ausgeprägten Schlangenlinien von Hasloch in Richtung Kreuzwertheim unterwegs. Dabei touchierte er die Leitplanke und geriet mehrfach auf die Gegenfahrbahn. Deshalb mussten entgegenkommende Fahrzeuge stark abbremsen und ausweichen, um Frontalzusammenstöße zu verhindern. Nachdem Polizisten den Wagen in Kreuzwertheim angehalten hatten, nahmen sie beim Fahrer deutlichen Alkoholgeruch wahr. Ein Test ergab einen Wert von 2,94 Promille.

