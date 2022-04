Michael Zimmer leitet künftig die Dienststelle

Marktheidenfeld. Im Rahmen einer kleinen Feierstunde hat der unterfränkische Polizeipräsident Detlev Tolle am Donnerstag den bisherigen Dienststellenleiter der Polizeiinspektion Marktheidenfeld, Ersten Polizeihauptkommissar Stefan Schwind, in den Ruhestand verabschiedet. Seine Nachfolge wird ab September Polizeihauptkommissar Michael Zimmer antreten, der bis dahin unter anderem das Präsidialbüro des Polizeipräsidiums Unterfranken leitet.

Die Karriere des scheidenden Polizeichefs begann mit der Einstellung im Oktober 1979 bei der Bereitschaftspolizei in Würzburg. Später leistete Stefan Schwind mehrere Jahre Dienst in der bayerischen Landeshauptstadt, bis ihm 1992 aufgrund seiner hervorragenden Leistungen der Aufstieg in die dritte Qualifikationsebene (ehemals gehobener Dienst) gelang. Als frisch ernannter Polizeikommissar verschlug es ihn für weitere vier Jahre nach München, bis er im September 1996 in seine unterfränkische Heimat zurückkehrte. Dort war er noch einige Zeit Dienstgruppenleiter bei der Verkehrspolizei, bis er 2012 das Amt des Verfügungsgruppenleiters und zugleich stellvertretenden Dienststellenleiters in Marktheidenfeld antrat. Seine Karriere krönte Schwind im Oktober 2019 mit der Übernahme des Chefpostens der Dienststelle. Nach mehr als 42 Jahren im Polizeidienst tritt er nun in Ruhestand.

Die Nachfolge von Schwind wird Polizeihauptkommissar Michael Zimmer antreten, langjähriger Pressesprecher des Polizeipräsidiums Unterfranken. Nach seiner Ausbildung bei der Bereitschaftspolizei in Würzburg (ab September 1997) und eineinhalb Jahren Dienst in der Landeshauptstadt München, gelang ihm als Streifenbeamter die direkte Rückkehr in seine Heimatstadt Aschaffenburg. Nach der Zulassung für den Aufstieg in die dritte Qualifikationsebene schloss er das hierzu notwendige Studium 2009 erfolgreich ab. Ein Jahr später wechselte Zimmer von Aschaffenburg in die Pressestelle des Polizeipräsidiums Unterfranken. Nicht nur hier übernahm der Polizeihauptkommissar Führungsaufgaben. Er konnte auch bereits als Dienststellenleiter seine Führungsqualitäten unter Beweis stellen, als er im September 2014 für ein halbes Jahr die Leitung der Polizeiinspektion Alzenau übernahm. Bis Michael Zimmer sein neues Amt antritt, wird die Leiterin der Polizeistation Gemünden, Polizeihauptkommissarin Annette Fröhlich interimsmäßig die Dienststelle in Marktheidenfeld leiten. pol

