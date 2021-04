Meilenstein zum Neubau

Main-Spessart. Mit der Kreistagssitzung am vergangenen Freitag erreichte das Klinikum Main-Spessart einen weiteren wesentlichen Meilenstein auf dem Weg zum Klinik-Neubau in Lohr.

Die Grundsatzentscheidung für dieses Großprojekt wurde bereits vor Jahren getroffen: „Es geht nun darum, diese Entscheidung bestmöglich umzusetzen, denn nur so kann auf Dauer eine optimale Gesundheitsversorgung gewährleistet werden“, erklärt Landrätin Sabine Sitter. Den Mitgliedern des Kreistags lag das Dokument zum Neubau seit Oktober 2020 in schriftlicher Form vor, nun wurden vertiefende Einblicke in die einzelnen Projekte gewährt. „Unabhängig vom Klinik-Neubau muss sich unser Haus in den kommenden Jahren weiterentwickeln, um den Anforderungen der Zukunft sowie allen Rahmenbedingungen an ein modernes Krankenhaus gerecht zu werden“, so Klinikreferent René Bostelaar am Rande der Kreistagssitzung.

So bildet etwa das Krankenhauszukunftsgesetz einen Rahmen, in dem sich das Klinikum Main-Spessart künftig bewegen muss. Zu den wesentlichen Weiterentwicklungsfeldern gehört daher die Digitalisierung aller relevanten Prozesse. Sitter: „Wir haben uns auf den Weg gemacht und konnten viele wichtige Schritte gehen. Wir können sehr stolz sein, dass die Region hierzu 100 Millionen Euro Fördermittel bekommt und hein Leuchtturmprojekt für Bayern entstehen wird.“ kms