Mehrfamilienhaus statt Gaststätte in Unterwittbach

Der Bau- und Umweltausschuss Kreuzwertheim entschied sich jeweils einstimmig, an der Treppe an der Friedhofshalle in Unterwittbach einen Handlauf anzubringen sowie Putzschäden am Gebäudesockel und im Wandbereich ausbessern zu lassen. Ein barrierefreier, asphaltierter Gehweg hin zum Friedhof soll an drei Stellen geschaffen werden. Zudem will man Mülleimer mit Hundekotbeutelspendern anbringen.

Das Gremium stimmte der Erneuerung des Zauns am Kindergarten Birkenstraße an der Grenze zum „Spielplatz Hochhaus“ zu. Die Kosten liegen bei etwa 6000 bis 7000 Euro.

In Röttbach am „Beunweg“ sowie „Am Trieb“ sollen wie schon in Unterwittbach für Hundekotbeutel Mülleimer sowie Beutelspender aufgestellt werden.

Das Pflaster unterhalb des Mainwegs soll maschinell gesäubert werden. An der Treppe in Richtung Rathausgasse wird ein Schild auf die besondere Begehbarkeit hinweisen.

Mehrere Anträge beschäftigten sich mit der Aufstellung von Aushang- beziehungsweise Schaukästen. Im Falle des DJK Röttbach und zu einem Aushangkasten an der Mehrzweckhalle in Röttbach will man Gespräche führen. Zum Plan der Wasserwacht für einen Kasten an der Alten Schule in Röttbach schlug ein Zuhörer vor, diese solle sich bei der Feuerwehr melden. Für einen Schaukasten am Wasserhaus neben dem Medi-Center will die Gemeinde Preise einholen.

Anfragen von Gemeinderäten bezogen sich auf eine Erneuerung der Wanderkarte an der „Kreuzung Engel“ in Unterwittbach und auf überall entstandene Probleme mit der Parkplatzordnung. Der Bürgermeister versprach: „Wir bleiben dran.“ Auf die Frage eines Bürgers zur Mülltonnenproblematik an der Alten Schule antwortete Thoma: „Da muss eine bessere Lösung her.“ hpw