Main-Spessart. Nachdem die Sieben-Tages-Inzidenz in den vergangenen drei Tagen über 100 lag, gelten ab heute im Landkreis Main-Spessart wieder strengere Beschränkungen. Härtere Maßnahmen greifen auch im Hohenlohekreis.

AdUnit urban-intext1

Die Regelungen bleiben so lange in Kraft, bis der Inzidenzwert an drei aufeinanderfolgenden Tagen wieder unter 100 liegt. Lockerungen sind dann erst wieder nach einem „Übergangstag“ möglich.

Diese Regeln gelten im Main-Spessart-Kreis: Die Kontaktbeschränkungen werden wieder verschärft: Ein Haushalt darf sich nur noch mit einer weiteren Person treffen. Zulässig ist die wechselseitige, unentgeltliche, nicht geschäftsmäßige Beaufsichtigung von Kindern unter 14 Jahren in festen, familiär oder nachbarschaftlich organisierten Betreuungsgemeinschaften, wenn sie Kinder aus höchstens zwei Hausständen umfasst.

Zudem tritt die nächtliche Ausgangssperre in Kraft. Der Aufenthalt außerhalb einer Wohnung ist von 22 Uhr bis 5 Uhr nur in begründeten Fällen erlaubt wie aufgrund der Berufsausübung oder in medizinischen Notfällen.

AdUnit urban-intext2

Der Einzelhandel muss wieder schließen. Waren können nur auf Vorbestellung („Click & Collect“) abgeholt werden. Ausgenommen davon sind alle bereits vor dem 8. März geöffneten Geschäfte, darunter auch Bau- und Gartenmärkte, Gärtnereien und der Buchhandel. Auch Dienstleistungen wie Friseure und Kosmetikbetriebe dürfen weiterhin unter den bislang geltenden Vorgaben für ihre Kunden da sein.

Eine vollständige Übersicht über Ladengeschäfte und Dienstleistungen, die indzidenzunabhängig geöffnet haben dürfen, ist auf der Seite des Bayerischen Staatsministerium www.stmgp.bayern.de/wp-content/uploads/2021/03/2021_03_11_positivliste.pdf abrufbar. Kontaktfreier Sport ist nur unter Beachtung der Kontaktbeschränkung erlaubt. Die Ausübung von Mannschaftssport ist untersagt. Museen, Ausstellungen, Gedenkstätten und vergleichbare Kulturstätten müssen geschlossen bleiben. Bibliotheken und Archive dürfen inzidenzunabhängig geöffnet bleiben.

AdUnit urban-intext3

Präsenzunterricht in Musikschulen ist untersagt, dagegen ist sowohl theoretischer als auch praktischer Fahrunterricht unter Beachtung der Hygienevorschriften und Abstandsregeln weiterhin erlaubt.

AdUnit urban-intext4

Wie am vergangenen Freitag bekanntgegeben, bleiben Kitas und Schulen in dieser Woche geschlossen. Die Schüler aller Schularten und Jahrgänge müssenim Distanzunterricht unterrichtet werden. Präsenzunterricht findet nur noch in den Abschlussklassen statt, soweit dabei der Mindestabstand von 1,5 Metern eingehalten werden kann. lra