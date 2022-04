Maskenpflicht und 3G-Regel bleiben

Marktheidenfeld. Die Stadt Marktheidenfeld führt ihr derzeitiges Hygienekonzept auf Basis der geänderten Arbeitsschutzverordnung wie bisher weiter. Es gibt ab Montag, 4. April keine Lockerungen oder neue Regeln. Für den Besuch im Rathaus und im Bürgerbüro gelten weiterhin die 3G-Regel – also geimpft, genesen oder getestet sowie das verbindliche Tragen eines FFP-2- oder KN95-Mund- und Nasenschutzes. Das Erfassen der Kontaktdaten ist nicht mehr nötig.

Aus Gründen der Pandemie sollten Sachverhalte bevorzugt per Telefon, E-Mail oder postalisch geregelt werden. Bei den weiteren städtischen Einrichtungen der Stadt kann es aufgrund der in Kürze herausgegebenen 16. Infektionsschutzmaßnahmenverordnung und der geltenden Basisschutzmaßnahmen ab Montag, 4. April, zu Änderungen kommen. Der Zugang zum Franck-Haus und zur Touristinformation ist ohne Nachweis möglich. In der Stadtbibliothek besteht eine Maskenpflicht, Kinder bis zum sechsten Lebensjahr sind, wie bisher, vom Tragen einer Maske befreit.Die Maske darf am Arbeits-/Leseplatz abgenommen werden, solange der Mindestabstand eingehalten wird.

Rathaus und Bürgerbüro der Stadt Marktheidenfeld sind per Telefon unter 09391/5004-0 und per E-Mail unter info@marktheidenfeld.de zu erreichen. Öffnungszeiten sind

montags bis freitags von 8 bis 12 Uhr sowie montags, dienstags und donnerstags von 14 bis 16 Uhr. stv