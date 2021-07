Marktheidenfeld: Unbekannter verursacht Schmierereien an Gebäuden

Marktheidenfeld. Zahlreiche Schmierereien an öffentlichen Gebäuden und Einrichtungen hat ein Unbekannter am vergangenen Wochenende in der Kernstadt von Marktheidenfeld hinterlassen. Bislang hat die Polizei 13 Tatorte ausfindig gemacht. Vermutlich von Samstagabend 20.30 Uhr bis Montag 5 Uhr wurden im Bereich der Petzoltstraße/Luitpoldstraße (Kupschmarkt), Brückenparkplatz und der Georg-Mayr-Straße Fassaden oder Verteilerkästen mit einem Graffiti verunstaltet. Der Täter benutzte dabei Farbe aus Spraydosen beziehungsweise Schreibstifte. Vorläufig geht die Polizei von einem Sachschaden in Höhe von rund 3500 Euro aus.

Hinweise nimmt die Polizei Marktheidenfeld unter Telefon 09391/98410 entgegen. pol