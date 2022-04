Malerischer Foto-Irrealismus

Marktheidenfeld. „Irritation: Foto“ lautet der Titel der aktuellen Ausstellung von Bernd Liebisch im Kulturzentrum Franck-Haus. Der Kunstpreisträger 2020 der Stadt Marktheidenfeld führt Interessierte am Samstag, 9. April, um 16 Uhr persönlich durch die von ihm erstellte Malerei, Fotografie und Video-Kunst.

Kern der Ausstellung sind konkrete Umsetzungen dieser Handy-Fotos in großzügige, technisch brillante Öl-Gemälde. Malerischer Foto-Realismus wird hier so tendenziell zum Foto-Irrealismus. Umrahmt werden die Gemälde von Original-Foto-Ausdrucken, die eine Vielzahl dieser fotografischen „Fehlleistungen“ zeigen, aus denen sie ausgewählt wurden. Schließlich wird die – im Handy-Foto die Figuren verzerrende Bewegung – auch im bewegten Foto, also in Videosequenzen, gezeigt.

Thematisch steht dabei der Mensch im Mittelpunkt. Und zwar an so belanglos-alltäglichen und doch ungestellt und prallvoll mit Leben gefüllten Orten wie Fußgängerzonen und Bahnhofsvorplätzen. So kommt in manchem „falschen“ Foto vielleicht mehr Wahrheit zutage, als in vielen gestellten „richtigen“.

Die Ausstellung „Irritation : Foto“ von Bernd Liebisch ist im Marktheidenfelder Franck-Haus noch bis Sonntag, 8. Mai, jeweils von mittwochs bis samstags von 14 bis 18 Uhr zu sehen. Es gelten die aktuellen Corona-Regeln. Der Eintritt ins Franck-Haus ist frei, eine Anmeldung für die Führung ist nicht erforderlich.