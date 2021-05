Main-Spessart-Kreis: Wenige Neuinfektionen – Inzidenzwert weiter bei knapp 60

Tauberbischofsheim Inzidenzwert im Main-Tauber-Kreis wieder über 50: Lockerungen aufgehoben

Nachdem die Sieben-Tage-Inzidenz im Main-Tauber-Kreis am Samstag nach Angaben des Robert-Koch-Instituts (RKI) den dritten Tag in Folge über dem Wert von 50 lag, wurden die zusätzlichen Lockerungen für Stadt- und Landkreise mit einer Inzidenz unter 50 ab Pfingstsonntag aufgehoben. Seither gelten nur noch die Regelungen der Öffnungsstufe 1. Diese Änderung hat das Gesundheitsamt auf seiner Homepage notverkündet und damit die eindeutigen Vorgaben der Corona-Verordnung des Landes Baden-Württemberg umgesetzt. Der Wegfall der Lockerungen bedeutet, dass sich seit Pfingstsonntag nur noch fünf Personen aus zwei Haushalten anstatt bisher zehn Personen aus drei Haushalten treffen dürfen. Dies gilt auch für Treffen in der Innen- und Außengastronomie. Kinder bis zum 14. Geburtstag werden nicht mitgezählt. Ebenso werden genesene und vollständig geimpfte Personen – also ab 14 Tagen nach der letzten erforderlichen Impfung – nicht miteingerechnet. Einzelhändler können zwischen zwei Optionen wählen: Zum einen ist es möglich, zum Verfahren „Click and Meet" zurückzukehren. Zum anderen dürfen Einzelhandelsgeschäfte zwei Kunden je 40 Quadratmeter Verkaufsfläche Zutritt gewähren, wenn die Vorlage eines tagesaktuellen negativen Schnelltests verlangt wird. Für alle weiteren in den Regelungen der Öffnungsstufe 1 erfassten Einrichtungen gilt nunmehr wieder, dass ein tagesaktueller Corona-Schnelltest verlangt werden muss und die Kontaktdaten dokumentiert werden. Für Tierparks, Galerien, Gedenkstätten, Museen, Archive, Büchereien und Bibliotheken tritt zusätzlich wieder eine Begrenzung auf einen Besucher je 20 Quadratmeter in Kraft. Für Veranstaltungen zur Religionsausübung ist keine Voranmeldung notwendig. Die Gastronomie darf von 6 bis 21 Uhr öffnen und im Innenbereich einen Gast pro 2,5 Quadratmeter Fläche einlassen. Touristische Übernachtungen in Beherbergungsbetrieben sind gestattet (mit Test). Die zusätzlichen Lockerungen bei einer Inzidenz unter 50 gelten wieder, wenn der Wert fünf Tage in Folge unterschritten wurde und das Gesundheitsamt dies in einer weiteren Bekanntmachung formell festgestellt hat. lra

