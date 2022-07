„Magische Nacht“ bei Kreuzwertheimer „Weintafel“

Kreuzwertheim. Vor Corona fand die „Weintafel“ des Weinguts „Alte Grafschaft“ jeweils im Bronnbacher „Satzenberg“ statt und hatte eine große Anhängerschaft. Die Kombination von erlesenen Weinen und hervorragenden Speisen mitten im Weinberg war ein besonderes kulinarisches Vergnügen der Region. Man habe sich im Laufe der Jahre einen hervorragenden Ruf erarbeitet, ist sich Initiator Norbert Spielmann bewusst. Trotzdem oder gerade deswegen verlegte man die Veranstaltung in den historischen Innenhof des Weinguts in Kreuzwertheim.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Das Konzept ist immer noch das gleiche, die Gäste sind es überwiegend auch. Doch der Komfort und die Möglichkeiten verbesserten sich. So gibt es im Weingut vernünftige sanitäre Anlagen, die Kühlung der Weine ist ebenso einfacher wie das Zubereiten und Servieren der Speisen durch Otto Hoh und sein Team der „Bestenheider Stuben“.

Und man sitzt im Innenhof auch sehr gemütlich, wie sich am Freitag zeigte. Zur guten Stimmung trug auch die gute Weinauswahl durch die Familie Spielmann bei, die fast komplett im Einsatz für die Gäste war. Die Besonderheit der Veranstaltung: Der Hausherr öffnet seinen Keller und holt viele Raritäten heraus, die dann verköstigt werden können. Neben der normalen Flaschengröße von 0,75 Liter kommt da auch seine Spezialität, die Magnum- oder Doppelmagnum-Flasche (1,5 und drei Liter), zum Vorschein. Durch die Größe und die Lagerung, es kamen Weine bis zum Jahr 2011 zur Verkostung, hat jede Flasche ihre eigene Note.

Mehr zum Thema Weinwanderung Edle Tropfen und Keramik am Dertinger "Weipfadla" genossen Mehr erfahren

Die herauszuschmecken war gar nicht so einfach. Aber die Besucherinnen und Besucher erwiesen sich als Weinkenner und schmeckten selbst feinste Nuancen.

Natürlich kommen an diesem Abend besondere Weine aus den Steillagen „Satzenberg“ und „Kaffelstein“ zum Ausschank. Die „Alte Grafschaft“ kümmert sich um den Erhalt der alten terrassierten Steillagen in beiden Weinbergen. „Das macht wesentlich mehr Arbeit, aber der Erfolg in der Flasche gibt uns recht“, ist Norbert Spielmann überzeugt von seiner Methode des Weinanbaus.

Die besondere Note des Geschmacks und des Geruchs ließen sich in der Flasche erkennen. Das gehe eben nur mit den besonderen Lagen, die früher – vor der Flurbereinigung – Alltag in Franken und Badisch-Franken gewesen seien. Der Einsatz von Maschinen sei da fast unmöglich. Alles müsse per Hand erledigt werden, ein „Wahnsinnsaufwand“, der sich aber lohnt, glaubt man den Gästen im historischen Innenhof des Weinguts.

Für die musikalische Unterhaltung waren Gitarrist Bernhard von der Goltz und Trompeter Christoph Lewandowski zuständig. Ihre Musik mit einer Mischung aus Caféhaus- und südamerikanischen Rhythmen, dazu noch Swing und Jazz, passte hervorragend zur Stimmung an diesem Abend.

Und das Wetter hielt, auch ein Argument, warum man die Veranstaltung vom „Satzenberg“ ins Weingut verlegt hatte. Denn die Unsicherheit, ob Regen kommt oder sogar ein Sturm, der die bislang im „Satzenberg“ aufgestellten Pavillons wegweht, ist damit nicht mehr gegeben. Und so wurde in Kreuzwertheim noch lange bis in die Nacht hinein gut gelaunt miteinander geschöppelt, was das Zeug hielt. mae