Lose Radmuttern

Marktheidenfeld/Kreuzwertheim. Mehrere Anzeigen wegen gelöster Radschrauben/Radmuttern sind in den vergangenen Wochen bei der Polizeiinspektion Marktheidenfeld erstattet worden.

Die Tat- und Feststellungsorte befanden sich anhand der Angaben der jeweiligen Anzeigenerstatter vorwiegend im Stadtgebiet Marktheidenfeld, in weiteren gemeldeten Fällen vermutlich in Kreuzwertheim, Homburg und Esselbach. Die gelockerten Felgen wurden stets auf der Fahrerseite, zumeist an der Antriebsachse, festgestellt. Inwieweit es sich in einzelnen zur Anzeige gebrachten Fällen tatsächlich um eine Straftat des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr durch einen bislang Unbekannten oder um ein physikalisches Problem durch nicht richtig angezogene Schrauben/Muttern handelt, ist noch nicht geklärt.

Aufgrund der außergewöhnlichen Häufung dieser Feststellungen hat die Polizeiinspektion Marktheidenfeld einen Schwerpunktsachbearbeiter bestimmt. Dieser steht im Austausch mit den benachbarten Dienststellen.

Die Polizei ruft die Bevölkerung dazu auf, verdächtige Wahrnehmungen unter Telefon 09391/98410 zu melden. Werden an geparkten Fahrzeugen lose Radschrauben/-muttern festgestellt, soll sofort die Polizei informiert werden. pol