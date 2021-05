Lockerungen im Main-Spessart-Kreis vielleicht ab Dienstag

Main-Spessart-Kreis. Im Landkreis Main-Spessart sind aktuell (Stand: 28. Mai) 172 Personen mit dem Corona-Virus infiziert, am Tag zuvor waren es sechs mehr. Insgesamt gab es damit seit Beginn der Pandemie 4682 positiv getestete Personen – 23 mehr als am Vortag. Genesen sind davon 4296 Personen. Die 7-Tage-Inzidenz pro 100 000 Einwohner beträgt für den Landkreis Main-Spessart aktuell 47,6 (Quelle: RKI). Am Tag zuvor lag der Wert bei 41,2. Die Zahl der an oder mit Covid-19 Verstorbenen liebt weiterhin bei 214. Drei Patienten werden derzeit stationär im Klinikum Main-Spessart behandelt. Es befinden sich 466 enge Kontaktpersonen in häuslicher Quarantäne.

AdUnit urban-intext1

Mit 47,6 lag die 7-Tage-Inzidenz für den Landkreis Main-Spessart am Freitag den dritten Tag in Folge unter dem Schwellenwert von 50. Sollte dieser Wert auch am Samstag und Sonntag unter 50 bleiben, gelten nach einem Übergangstag frühestens ab Dienstag neue inzidenzabhängige Regelungen nach der bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung. Insgesamt wurden im Landkreis Main-Spessart 68 112 Impfungen vorgenommen (plus 1002), davon 49 935 Erstimpfungen und 18 177 Zweitimpfungen. lra