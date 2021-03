Aus Hasloch kommend fuhr der Lkw am Dienstagvormittag in Richtung Kreuzwertheim. Aus bislang unbekannter Ursache kam er dabei von der St 2315 ab und kippte auf dem Radweg um. Radfahrer und Fußgänger waren zum Glück nicht betroffen. Der Fahrer kam verletzt ins Krankenhaus. Am Sattelzug entstand laut Polizei Totalschaden.

© Heike Barowski