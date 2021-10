Lastwagen verliert Laderampe

Triefenstein. Knapp 50 000 Euro Sachschaden an insgesamt elf Autos verursachte am Sonntagabend eine verlorene Laderampe auf der A 3. Zwei Pkw waren nach der Kollision nicht mehr fahrbereit. Verletzte gab es zum Glück keine.

Gegen 18.45 Uhr fuhren insgesamt elf Pkw über eine Laderampe, die ein zunächst unbekannter Verkehrsteilnehmer auf der A 3, Höhe Triefenstein, verloren hatte. Die Schäden gingen von zerstörten Stoßstangen, Windschutzscheiben, Kühler über zerbrochene Beleuchtung bis hin zu gebrochenen Achsen. Sie summierten sich auf über 48 000 Euro. Zwei der Pkw waren hinterher nicht mehr fahrbereit.

Nachdem der Verursacher zunächst unbekannt war, meldete sich am späten Abend ein 34-jähriger bei der Polizei in Alzenau und meldete seine Laderampe als verlustig. So werden die Geschädigten nach heutigem Stand nicht auf ihrem Schaden sitzenbleiben. pol