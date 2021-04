Landratsamt meldet drei weitere Todesfälle

Main-Spessart-Kreis. Im Landkreis Main-Spessart sind aktuell (Stand: 22. April) 330 Personen mit dem Corona-Virus infiziert – 13 mehr als am Tag zuvor. Insgesamt gab es damit seit Beginn der Pandemie 4200 positiv getestete Personen (plus 54). Genesen sind davon 3673 Personen. Die 7-Tage-Inzidenz pro 100 000 Einwohner beträgt für den Landkreis Main-Spessart aktuell 120,5 (Quelle: RKI). Am Vortag lag sie bei 135,5. Es gibt laut Landratsamt drei weitere Todesfälle zu beklagen. Diese gehörten demnach altersbedingt einer Risikogruppe an. Die Zahl der an oder mit Covid-19 Verstorbenen liegt somit bei 197. 14 Patienten werden stationär im Klinikum Main-Spessart behandelt, einer davon auf der Intensivstation. lra

AdUnit urban-intext1