Main-Spessart-Kreis. Aufgrund der sich auch in Bayern häufenden Fälle von Aviärer Influenza Subtyp H5N8 und H5N1, auch Geflügelpest oder Vogelgrippe genannt, bei Wildvögeln und bislang vier amtlich festgestellten Ausbrüchen in Hausgeflügelbeständen ist zu befürchten, dass sich das Infektionsgeschehen weiter ausbreitet, teilt das Landratsamt Main-Spessart mit.

Vergangene Woche war ein kleiner Hausgeflügelbestand im Kreis Würzburg betroffen. Die meisten der positiv getesteten Wildvögel wurden in den festgelegten Risikogebieten entlang der Fließgewässer und größeren Seen sowie Vogelschutzgebieten gefunden. Experten des Bayerischen Landesamtes für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit gehen aufgrund einer aktuellen Risikoeinschätzung von einer sehr großen Ansteckungsgefahr für Hausgeflügel in und um solche Risikogebiete aus.

Daher wurde auf Landkreisebene eine gezielte Risikoeinschätzung durchgeführt. Aufgrund dieser Auswertung erlässt das Landratsamt Main-Spessart daher eine neue Allgemeinverfügung, in der die Aufstallung des Geflügels im gesamten Landkreis angeordnet wird. Diese Verfügung richtet sich auch an Hobbyhaltungen. Aufstallung bedeutet, dass sämtliches Geflügel entweder in geschlossenen Ställen oder unter einer Vorrichtung untergebracht werden muss, die aus einer überstehenden, nach oben gegen Einträge gesicherten dichten Abdeckung und einer gegen das Eindringen von Wildvögeln wirksamen Seitenbegrenzung besteht. lra