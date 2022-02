Ladendieb gefasst

Marktheidenfeld. Der Dieb eines Fahrradhelms hatte nur kurze Freude an seiner Beute. Am Dienstagnachmittag nahm ein 56-jähriger Mann in einem Fahrradgeschäft in der Luitpoldstraße in Marktheidenfeld einen Sturzhelm im Wert von 49,95Euro an sich und passierte zunächst unbemerkt den Kassenbereich. Durch einen aufmerksamen Verkäufer wurde der Mann im Außenbereich angesprochen und kehrte mit zurück in den Laden. Dort wurde er der verständigten Polizeistreife übergeben. Eine Anzeige wegen Ladendiebstahl folgt.

