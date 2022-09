Kreuzwertheim. Ausgezeichnete Stimmung, ein zufriedenes Publikum und ein „sehr gutes Gefühl“ beim Festausschuss, so lautet das Resümee des 67. Kreuzwertheimer Heimat- und Quätschichfests. Romana Click, Anton Futschek und Nadine Miltenberger haben es geschafft, das Fest der Kreuzwertheimer Vereine für die Kreuzwertheimer, wie Bürgermeister Klaus Thoma bei der Eröffnung am Freitag sagte, auch in Zeiten der Pandemie attraktiv zu gestalten.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Mehr zum Thema Link Alle Meldungen im Newsticker Odenwald-Tauber Mehr erfahren Heimatfest In Kreuzwertheim: Das Quätschich-Lied singen alle mit Mehr erfahren 67. Auflage Tolle Stimmung beim Kreuzwertheimer Quätschichfest Mehr erfahren