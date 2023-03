Kreuzwertheimer Prassek-Scheune öffnet wieder

Kreuzwertheim. Das Heimat- und Handwerkermuseum Prassek-Scheune in Kreuzwertheim startet am Sonntag, 2. April, in die neue Saison. Mit dabei ist die Spessart Manufaktur mit ihren regionalen Schätzen. Aus den heimischen Materialen Holz, Glas, Keramik, Papier und Tuch schafft das junge Gemeinschaftsunternehmen, schöne und nützliche Dinge, welche die Liebe zum Handwerk und den Grundstoffen zeigen. Während der Öffnungszeit von 14 bis 17 Uhr werden an dem Tag auch Führungen durch das teils umgestaltete Museum angeboten. zug/Bild: Gisela Hyn

