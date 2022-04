Kreuzwertheimer packen an

Kreuzwertheim. Auf Initiative von Peter Wolf, Eigentümer mehrerer Immobilien in der Lengfurter Straße in Kreuzwertheim, wurden am Freitag Hilfsgüter im Gesamtwert von rund 30 000 Euro auf den Weg ins Grenzgebiet der Ukraine gebracht.

Durch private Kontakte habe er Bekanntschaft mit einem in der Ukraine lebenden Deutschen gemacht und von ihm aus erster Hand Informationen über die desolaten Zustände im Kriegsgebiet erhalten, so Wolf. Impulsiv kontaktierte er Markus Wild, Geschäftsführer des örtlichen Rewe-Marktes, und Bürgermeister Klaus Thoma mit der Bitte um Mithilfe.

Lebensmittel und Spenden

Wolf orderte Lebensmittel und Hygieneartikel im Wert von 10 000 Euro. Hinzu kamen Spenden von Mietern seiner Immobilien-Objekte und Bürgern aus Kreuzwertheim. Ebenso steuerte die „Schaefer‘s Apotheke“ Medikamente bei. Hilfestellung beim Verpacken der Güter wurde von der Bereitschaft des Roten Kreuzes geleistet.

„Kreuzwertheim ist zutiefst erschüttert angesichts des russischen Überfalls auf die Ukraine“, sagt Bürgermeister Klaus Thoma: „Wir empfinden großes Mitgefühl mit den Ukrainern und Ukrainerinnen und den Opfern dieser militärischen Aggression. Ihnen gilt unsere ganze Solidarität.“ mgk