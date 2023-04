Kreuzwertheimer Jahrbuch 2022 gibt interessante Einblicke in die Geschichte

Kreuzwertheim. 430 Seiten geballtes spannendes Geschichtswissen aus der Region um die Marktgemeinde bietet das Jahrbuch 2022 des Geschichts- und Heimatvereins Kreuzwertheim. Wie seine Vorgänger ist es unter der bewährten Federführung des Vorsitzenden Manfred Scheider entstanden. Am Donnerstag stellte er das Buch im Gemeindearchiv der Marktgemeinde vor.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Herausgabe eines solchen Erinnerungswerks, das nun zum 34. Mal zusammengestellt wurde, wäre ohne das große Engagement des Vereins nicht möglich. Wie Schneider betonte, gebe es für das Buchprojekt keinerlei finanzielle Unterstützung aus öffentlichen Kassen. Eine zusätzliche Herausforderung seien diesmal die deutlich gestiegenen Druckkosten gewesen.

Neben Schneider haben weitere Autoren Texte zum Jahrbuch beigesteuert. Im ersten Teil geht es um die Jahreschronik 2022 sowie besondere Jahreserinnerungen im Kreuzwertheimer Bildkalender 2022. Es folgt der Jahresbericht des Vereins, in dem über mehrere Exkursionen und eine Studienreise ausführlich berichtet wird. Auch die beliebte historische Ansichtskartenserie ist wieder Teil des Jahrbuchs.

Mehr zum Thema „Ton in Ton spielend“ Jahre in Wertheim auf acht Minuten und zwölf Sekunden reduziert Mehr erfahren „Main-SpessartSprinter“ Freizeitbus macht in Hasloch und Kreuzwertheim Station Mehr erfahren Nachruf Große Trauer um Manfred Lutz Mehr erfahren

Der Schwerpunkt der historischen Themen liegt diesmal auf besonderen Jubiläen oder runden Geburtstagen. So gibt es etwa Berichte über besondere Persönlichkeiten, Alltagserinnerungen, die Eingemeindung Wiebelbachs, die Gründung des Landkreises Main-Spessart und die Verschiebung des Haslocher Turms in Kreuzwertheim. Die drei letztgenannten Ereignisse fanden vor 50 Jahren statt. Auch der 2022 seit 30 Jahren bestehenden Spessartbrücke ist ein Beitrag gewidmet. Weitere Texte drehen sich um den Spessart oder Wertheim.

Manches in den Berichten dürfte überraschen. So erfährt man beispielsweise, dass der berühmte Maler Otto Modersohn bei seinem Aufenthalt in der Region die meiste Zeit in Kreuzwertheim wohnte. Die Informationen darüber könne man dem Tagebuch des Malers entnehmen, sagte Schneider. Der Künstler habe darin relativ genau Tag für Tag festgehalten, wohin er ging, was er malte und wo er zu Mittag aß. Modersohn war zwischen 1916 und 1925 insgesamt 84 Tage in der Region. Davon wohnte er 83 Tage in Kreuzwertheim.

Es kämen zwei Häuser in der Brückenstraße in Frage, in denen er während der Aufenthalte gewohnt haben könnte. Es gebe leider keine Unterlagen, welches der beiden Gebäude es war, bedauerte Schneider. In den Tagebucheinträgen könne man auch lesen, dass Modersohn zumeist im Gasthof „Zum Adler“ sein Mittagessen einnahm. Dass es sich um die Kreuzwertheimer Gaststätte handelte, ergebe sich aus dem erwähnten Namen des Wirts. Viel zu erfahren gibt es auch über den Kampf um den Haslocher Turm und dessen Verschiebung infolge der Straßenverbreiterung. Mit diesem Beitrag werden die Berichte dazu aus dem Jahrbuch 2021 fortgesetzt.

Ein weiterer Text widmete sich dem 400. Geburtstag von Hans Jakob von Grimmelshausen, dem Verfasser des „Simplicissimus“. Außerdem erfahren die Leser, warum ein Reichsehrenmahl in Kreuzwertheim statt in Wertheim entstand. Dieses sollte vor 100 Jahren auf dem Wartberg gebaut werden. Die Arbeiten hatten schon begonnen, so schneider. Doch dann habe sich 1933 der damalige Chefarzt des Wertheimer Krankenhauses, Dr. Hans Blumers, in den Kopf gesetzt, gegenüber der Wertheimer Burg am Kaffelstein ein nationalsozialistisches Monument zu schaffen. Es sollte ein Gegenstück zur Wertheimer Burg sein. Als dieses gebaut wurde, seien die Arbeiten in Wertheim eingestellt worden, da man das Geld und die Arbeitskraft in Kreuzwertheim einsetzte.

Einen Einblick gibt das Buch auch in den Schlachttag, den es früher in vielen Haushalten gab. Mit Blick auf den Bericht über die Spessartbrücke, erklärte Schneider, dass laut Akten schon 1962 im Zusammenhang mit der Odenwaldbrücke über den Bau der zweiten Mainbrücke diskutiert worden sei. bdg