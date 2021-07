Kreuzwertheim will schuldenfrei bleiben

Große Investitionen hat Marktgemeinde Kreuzwertheim vor der Brust. Dennoch wird die Gemeinde nach den aktuellen Haushaltsbeschlüssen mittelfristig schuldenfrei bleiben.

Kreuzwertheim. „Vernünftig planen – solide wirtschaften“, unter diesen Titel stellte Bürgermeister Klaus Thoma seine Haushaltsrede 2021 in der Sitzung des Marktgemeinderats am Dienstag in der Dreschhalle. Dieser Prämisse schlossen sich auch die Räte an. Der Finanz- und Kulturausschuss hatte in seiner Sitzung am 23. Juni dem Gemeinderat den Beschluss des Haushalts 2021, das Investitionsprogramm und die zugehörigen weiteren Pläne empfohlen. Dem folgte jetzt der Gemeinderat.

Die Eckdaten des Kreuzwertheimer Haushalts Das Volumen des Verwaltungshaushalts 2021 liegt bei 8 339 700 Euro. Der Vermögenshaushalt umfasst 2 175 600 Euro. Im Planansatz 2021 ist eine Zuführung vom Verwaltungshaushalt zum Vermögenshaushalt von 477 700 Euro vorgesehen. Die Summe steht damit für Investitionen zur Verfügung. Rund ein Drittel der Gesamtausgaben des Verwaltungshaushalts sind Umlagezahlungen: Kreisumlage 1,9 Millionen Euro (2020: 2,32), Umlage an Verwaltungsgemeinschaft 688 000 Euro (716 000 Euro), Gewerbesteuerumlage 95 000 Euro (110 000 Euro). Die Ausgaben für den sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand sind, laut Marktgemeinde, durch den vorhandenen Bestand an Gebäuden und Grundstücken kaum beeinflussbar. In ihrem Bereich sind im laufenden Jahr 2,4 Millionen Euro eingestellt (2020: 2,3). Die Personalausgaben betragen mit 614 800 Euro (Vorjahr 624 300 Euro) rund 7,4 Prozent der Gesamtausgaben des Verwaltungshaushalts. Auf den Einnahmenseite gehen die Realsteuereinnahmen (Grundsteuer und Gewerbesteuer) mit 1,7 Millionen Euro (Vorjahr 2, 2) deutlich zurück. Der Stand der allgemeinen Rücklage lag zu Beginn des Vorjahres 2020 noch bei 4,4 Millionen Euro. Sie kann laut Plan durch Zuführung vom Vermögenshaushalt im Laufe des Haushaltsjahr 2021 auf voraussichtlich 5,529 Millionen Euro erhöht werden. Es sind 2021 keine Entnahmen aus der allgemeinen Rücklage oder Kreditaufnahmen vorgesehen. Die Marktgemeinde Kreuzwertheim ist weiterhin schuldenfrei. Im Investitionsprogramm 2020 bis 2024 sind insgesamt 7,928 Millionen Euro vorgehen. Diese verteilen sich auf 1,95 Millionen im aktuellen Jahr, 3,98 Millionen Euro im Jahr 2022, 1,19 Millionen Euro 2023 und 800 000 Euro 2024. bdg

So wurden am Dienstag einstimmig das Investitionsprogramm 2020 bis 2024, der Finanzplan 2020 bis 2024, der Stellenplan 2021, der Haushaltsplan 2021 und die Haushaltssatzung 2021 beschlossen. „Vor uns liegt ein ausgeglichener Haushaltsplan, der wieder eine Reihe wegweisender Investitionen vorsieht“, erklärte Thoma in seiner Haushaltsrede.

Man bleibe auch in schwierigen Zeiten dem Kreuzwertheimer Grundprinzip „ein solider Gemeindehaushalt ist die Basis für eine solide Gemeinde“ treu. Zweifelsohne seien die momentanen Zeiten schwierig. Doch habe man bereits ab 2019 eine abkühlende Konjunktur festgestellt und sich darauf eingestellt.

„Absolute Ausnahmelage“

Die Pandemie habe die Entwicklung verstärkt. Man gehe davon aus, dass sich die konjunkturbedingten Eintrübungen und die Pandemieauswirkungen in den kommenden Jahren im Haushalt richtig bemerkbar machen. „Die Jahre 2020 und 2021 waren und sind geprägt von einer absoluten Ausnahmelage“, verwies er auf den zeitweisen Stillstand des öffentlichen Lebens, Kurzarbeit bei beinahe allen größeren produzierenden Betrieben in der Gemeinde, zeitweise Schließung von Hotels, Einzelhandel und Gastronomie.

„Die Lage hat sich wieder etwas entspannt, doch blicken wir gebannt auf die Inzidenzwerte im Herbst“, so Thoma. „Der Haushaltsplan spiegelt wider, dass Kreuzwertheim trotz der Krise alles in allem gut dasteht“, ergänzte er. Man habe eine geordneten Haushalt, und die Leistungsfähigkeit sei gesichert.

Geordneter Etat

Großer Pluspunkt seien die Schuldenfreiheit und die angesparten Rücklagen. Trotz allem würden beträchtliche Investitionen in die Infrastruktur getätigt. „Wir müssen mit vernünftiger Planung unsere verfügbaren Mittel zum größtmöglichen Nutzen unserer Gemeinde einsetzen“, forderte Thoma. „Nur gemeinsam können wir die Krise bewältigen und wieder dynamische Prozesse anstoßen, damit sich unsere Gemeinde weiter so gut wie bisher entwickeln kann“, lobte er alle Beteiligten.

SPD/Plus-Fraktionschefin Silvia Klee betonte, Kreuzwertheim habe nach wie vor einen Handlungsspielraum, den andere Gemeinden schon lange nicht mehr hätten. „Erkennbar wird aber auch, dass wir für die zukünftige Handlungsfähigkeit weiterhin zurückhaltend mit unseren Ausgaben umgehen müssen“, so Klee. Statt auskömmlicher Finanzierung durch Land und Bund scheine immer mehr das Diktat der Fördergelder zu herrschen, kritisierte sie.

„Wir haben in den letzten Jahren beträchtlich investiert und wollen das auch in Zukunft mit Augenmaß weiter tun“, führte sie weiter aus. Ihre Fraktion halte es für falsch, die Bremse bei Investitionen zu stark anzuziehen. Natürlich wisse man, dass sich nicht alles von allein bezahle, man wolle aber nicht jede Investition in die Zukunft dem Diktat der Finanzen unterwerfen.

Ganz oben auf der Prioritätenliste ihrer Fraktion stehe die Sanierung des Fürstin-Wanda-Hauses. Es sei Mittelpunkt des vielfältigen Vereinsleben und des Orts. „Barrierefreiheit zu schaffen, neue Behindertentoiletten sind wichtige Bausteine für Inklusion und unsere Seniorenarbeit“, so Klee.

Klimawandel berücksichtigen

Weiteres zentrales Thema seien die Ortsstraßen. Man gebe schon heute rund 160 000 Euro an Straßenausbesserungsbeiträgen aus. Weiterhin nannte sie das Umgestalten und die Beruhigung des Altorts und die Erschließung weiterer Bauflächen in Kreuzwertheim als Thema. Auch sprach sie den Ausbau der Kinderbetreuung, die Erweiterung des Gewerbegebiets Wiebelbach und die Feuerwehr als wichtige Investitionspunkte an.

Für die Fraktion der Freien Wähler verwies Frank Theobald darauf, dass man bei künftigen Haushaltsplänen auch Gelder für Maßnahmen zur Anpassung an den Klimawandel wie Starkregen und zunehmende Trockenperioden berücksichtigen soll. Auch er resümierte, Kreuzwertheim stehe finanziell gut da. Er verwies aber auch darauf, dass früher viele Investitionen aufgeschoben wurden, die nun anfallen würden.

Günter Kohrmann, Sprecher der CSU-Fraktion, bestätigte, wenn man richtig investiere, habe die Gemeinde eine gute Zukunft vor sich.