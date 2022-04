Kreuzwertheim: „Unsere Feuerwehr ist unverzichtbar”

Kreuzwertheim. In der Sitzung des Marktgemeinderates Kreuzwertheim am Dienstagabend gab es Ehrungen für verdiente Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr. Der Dritte Bürgermeister Günter Kohrmann erläuterte, dass seit 2020 pandemiebedingt keine Ehrungen stattfinden konnten. Er unterstrich: „Unsere Feuerwehr ist unverzichtbar“, die Einsatzbereitschaft der Floriansjünger in Kreuzwertheim sei sehr hoch. Es sei nicht selbstverständlich, sich in diesem Maße zu engagieren.

Der Dritte Bürgermeister sagte, Ehrenämter nähmen viele wahr, aber ein Ehrenamt, das stets mit dem Risiko für das eigene Leben verbunden ist, sei etwas Außergewöhnliches und verdiene Hochachtung. Der Markt Kreuzwertheim lasse sich die Feuerwehr gerne etwas kosten. Kohrmann benannte Investitionen der vergangenen Jahre, wie das neue Drehleiterfahrzeug für Kreuzwertheim und ein neues TSF-L-Fahrzeug für Wiebelbach. Die Feuerwehr Röttbach erhalte in diesem Jahr ein neues TSF-W-Fahrzeug. In Bearbeitung sei die Beschaffung eines neuen HLF 20, in Planung die große Herausforderung des Neubaus eines Feuerwehrhauses.

Kohrmann überreichte Urkunden und Feuerwehrehrenzeichen für 40 Jahre Dienstzeit an Reinhold Günzelmann und Volker Klein sowie Urkunden und Feuerwehrehrenzeichen für 25 Jahre an Tobias Kronmüller und Daniel Mittelsdorf. Er kommentierte mit „immer aktiv, immer dabei“. hpw