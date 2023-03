Kreuzwertheim schlägt fünf Bürger zur Schöffenwahl vor

Kreuzwertheim. Der Marktgemeinderat Kreuzwertheim traf sich am Dienstagabend zu einer öffentlichen Sitzung im Sitzungssaal des Rathauses Kreuzwertheim.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Zunächst ging es um die Benennung von Schöffen zur Aufnahme in die Vorschlagsliste der anstehenden Wahl. Von der Marktgemeinde waren vom Gemeinderat drei Personen vorzuschlagen. Das verantwortungsvolle Amt eines Schöffen, betonte Bürgermeister Klaus Thoma, verlange in hohem Maße Unparteilichkeit, Selbstständigkeit und Reife des Urteils, ebenso geistige Beweglichkeit und körperliche Eignung. Telefonisch wurde vom Landgericht Würzburg mitgeteilt, dass die Anzahl künftiger Schöffen einvernehmlich auf fünf Personen erhöht werden dürfe. Wie Thoma erklärte, haben sich bis Ende der Einreichungsfrist Hartmut Elbert, Wolfgang Dietz, Tilman Mihsler, Jürgen Drescher und Dr. Hans Becker beworben. Der Gemeinderat nahm alle fünf Bürger in die Vorschlagsliste auf.

Weiter ging es um Renovierungsarbeiten am Feuerwehrhaus Wiebelbach. Thoma unterstrich, dass etwas gemacht werden müsse. Manche Arbeiten könnten vom Bauhof erledigt werden, wurde vorgeschlagen. Gemeinderat Stefan Schuck hatte sich das Gebäude zusammen mit dem Bauhofleiter angeschaut, dann die aus seiner Sicht sinnvollen Maßnahmen zusammengefasst und deren Kosten ermittelt.

Mehr zum Thema Gemeinderat Osterburken Osterburken: „Jobrad“ und „e-Akte“ sollen eingeführt werden Mehr erfahren

Ausgelistet wurden Feuchtigkeits- und Putzschäden im Flur, teilweise abgebrochene Waschbetonplatten an der Außentreppe, Maßnahmen zur Behebung der Schäden zum Erhalt der Gebäudesubstanz. Zur Finanzierung der notwendigen Maßnahmen würden rund 30 000 Euro benötigt, wurde festgestellt. Arbeiten zur Erneuerung der Wasserleitung in der Fahrzeughalle, die Montage eines Durchlauferhitzers und der Austausch der Thermostatköpfe der Heizkörper sind bereits in Auftrag gegeben worden.

Das Gremium stimmte dafür, dass diese baulichen Maßnahmen zum Gebäudeunterhalt 2023 erfolgen sollen. Die Kosten werden in die Finanzplanung aufgenommen. Thoma bezeichnete dies auch als Signal für die Feuerwehr.

Einstimmig beschloss das Gremium die Feststellung der Jahresrechnung 2018 und erteilte Entlastung. Zugestimmt haben die Mandatsträger auch dem Antrag zum Umbau eines Schweinemaststalls in eine landwirtschaftliche Mehrzweckhalle in Unterwittbach.

In der nicht-öffentlichen Sitzung am 7. März hat der Gemeinderat sich mit der Anfrage des Kindergartens Röttbach zur Kostenbeteiligung beim Projekt „Wasser- und Klimaschutz“ befasst. Unter der Voraussetzung, dass kein Unmut entsteht, wenn das Ganze eventuell wieder entfernt werden müsste, stimmte er der Lieferung der Stämme und der Materialkostenübernahme zu.

Die Firma Hauer erhielt zudem zum Preis von rund 5321 Euro brutto für die Jahre 2023 bis 2025 den Auftrag zur Leerung der Straßeneinläufe und Entsorgung des Räumguts. Die Mainfränkischen Werkstätten wurden für Jahr 2023 mit den Grünpflegearbeiten im Bereich der Marktgemeinde betraut.

Zugestimmt haben die Gemeinderäte auch der Erhöhung des Betriebsführungsentgelts der Abwasserbeseitigung Wertheim auf 335 791 Euro pro Jahr.

Hingewiesen wurde darauf, dass der Hernster-Brunnen trocken sei, ein Schaukasten am Eingang des Friedhofs fehle und der Schaukasten auf Gemeindegrund bei der Apotheke aktualisiert werden sollte. Wie es auf eine Anfrage hieß, könnten die arbeiten am Fürstin-Wanda-Haus bis zum 30. April fertig sein. Die Arbeiten am Funkmast Röttbach sollen im Frühjahr beginnen.