Kreuzwertheim: Rudolf Albert ist nun Feldgeschworener

Bürgermeister Klaus Thoma informierte am Dienstagabend in der Sitzung des Kreuzwertheimer Marktgemeinderats in der Turnhalle Röttbach, dass die Bedarfsdaten für die Kindergartenplätze derzeit erarbeitet und in Kürze im Gemeinderat vorgestellt werden.

Auf Hinweise aus dem Gremium zu Auswaschungen oder unordentlichen Gräben meinte Thoma, das „schauen wir uns an“. Er unterstrich dabei die Wichtigkeit, Durchlässe und Gräben zu reinigen.

Es wurde darauf hingewiesen, dass am Feuerwehrhaus Röttbach in Sachen WLAN „nichts vorhanden“ sei. Geschäftsstellenleiter Andreas Drescher erläuterte, man wolle abwarten, ob der Glasfaseranschluss komme. Falls die Angelegenheit hochbrisant sei, werde diese im Gemeinderat thematisiert.

Eine Anfrage betraf die Nutzung eines Geschwindigkeitsmessgeräts im Tempo-30-Bereich der Lengfurter Straße in Kreuzwertheim. Thoma erklärte, das Messgerät sei zeitnah aufgehängt worden.

Bei einer weiteren Anfrage ging es um die Müllsituation rund um Alte Schule in Kreuzwertheim. Diese wurde als „nicht schön“ beschrieben. Angestrebt werde eine saubere Müllablage.

Nachgefragt wurde, ob es hinsichtlich des Feuerwehrneubaus in Kreuzwertheim und der entsprechenden Anfrage der Marktgemeinde an die Regierung von Unterfranken eine Rückmeldung gebe. Der Bürgermeister sagte, der Eingang der Anfrage sei bestätigt worden. hpw