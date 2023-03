Kreisverband für Gartenbau- und Landespflege im Main-Spessart-Kreis zog Bilanz

Main-Spessart-Kreis. Auf eine gute Resonanz stieß die Einladung des Kreisverbands für Gartenbau- und Landespflege Main-Spessart zur Jahreshauptversammlung in der Mehrzweckhalle Röttbach.

Geschäftsführerin Anneliese Max ließ in ihrem Geschäftsbericht das vergangene Jahr noch einmal kurz Revue passieren und stellte die geplanten Aktivitäten für 2023 vor. Neben den bewährten Angeboten wie Schnittkurse, den Blumenschmuckwettbewerb und die Naturgartenzertifizierung gab es auch neue Veranstaltungen. So organisierten die Kreisfachberater des Landkreises, Hilmar Keller und Maximilian Markert, in Zusammenarbeit mit den Kreisverbänden aus Schweinfurt, Haßfurt und Würzburg einen Gartenpflegergrundkurs. Die Idee dabei ist, dass die geschulten Gartenpfleger ihr erworbenes Wissen als Ansprechpartner in den örtlichen Vereinen weitergeben.

Nachdem 2020 und 2021 die Lehrfahrten coronabedingt ausfielen, organisierte der Kreisverband 2022 Führungen an mehreren Orten. Ein Naturgarten, ein Rosengarten, der Clematisort Erlabrunn und eine Führung der LWG im Stutel in Veitshöchheim standen auf dem Programm. Ein Höhepunkt war auch die Ausrichtung der Eröffnungsveranstaltung auf Bezirksebene zum „Tag der offenen Gartentüre“.

Regionales Obst gewinnt zunehmend an Bedeutung. Mit der Aktion „Gelbes Band – Ernte erwünscht“ soll das Obst von den heimischen Streuobstbeständen besser genutzt werden und nicht an und unter den Bäumen verfaulen. Der Kreisfachverband hatte sich dieser Initiative 2020 angeschlossen und die örtlichen Obst-und Gartenbauvereine um Unterstützung gebeten. 13 Ortsvereine forderten 2022 das „Gelbe Band“ an und markierten in ihren Ortschaften die Bäume, die zum Abernten von den Besitzern freigegeben wurden. Anneliese Max freute sich, dass diese Aktion immer bekannter wird. Wie vielfältig die Fördermöglichkeiten für Privatbürger wie die Kommunen sind, den Streuobstbestand zu erhöhen, stellte die Streuobstwiesenberaterin des Landkreises, Michelle Horn-Cetinköprülü in ihrem Vortrag vor.

Nachdem von vielen Mitgliedern der Wunsch nach speziellen Angeboten zum Thema Obstbaum geäußert wurde, wurden in diesem Jahr vom Kreisverband diesbezüglich zahlreiche Veranstaltungen ins Jahresprogramm aufgenommen: Sommerschnittkurse am 8. Juli in Himmelstadt und am 28. Juli in Roden, Winterschnittkurs am 17. November in Stetten, Veredelungsseminar am 29. April in Laudenbach, Seminar „Pflanzenschutz im Obstbau“ am 5. Mai in Laudenbach. zug