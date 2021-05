Kradfahrerin verletzt

Hasloch. Zum Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einem Motorrad kam es am Donnerstagabend in Hasloch. Eine 60-Jährige wollte mit ihrem Auto gegen 19 Uhr aus der Staatsstraße 2316 in Richtung Kreuzwertheim abbiegen. Dazu ließ sie zunächst einen von links kommenden Motorradfahrer passieren, übersah aber die 57-jährige Motorradfahrerin, die von Faulbach her nach links Richtung Schollbrunn abbog und erfasste sie mit der Fahrzeugfront. Dadurch kam die Frau zu Fall und zog sich Verletzungen am linken Bein zu, weshalb sie durch den Rettungsdienst in die Uniklinik nach Würzburg gebracht wurde.

