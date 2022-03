Michelrieth. Leichte Verletzungen erlitt am Freitag gegen 10.40 Uhr ein 34-jähriger Pkw-Fahrerbei einem Unfall auf der Straße MSP 32 bei Michelrieth Der Mann überholte mit seinem Fahrzeug einen Pkw. Während des Überholmanövers geriet das überholte Fahrzeug nach links auf die Fahrbahnseite des 34jährigen. Dieser musste dadurch ins Bankett ausweichen, verlor die Kontrolle über sein Auto und überschlug sich. Am Pkw des 34-jährigen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 37000 Euro.

