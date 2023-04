Kollision: Frau übersah Auto

Kreuzwertheim. Zwischen Kreuzwertheim und Wiebelbach kam es am Samstag gegen 8.40 Uhr zu einem Unfall an der Einmündung der Kreisstraße MSP 36 (Richtung Triefenstein) auf die Staatsstraße 2315. Ein 32-jähriger Mann war mit seinem Mercedes in Richtung Marktheidenfeld unterwegs und wurde von einer, mit ihrem VW auf die Staatsstraße in Richtung Kreuzwertheim einbiegenden 23-jährigen Frau übersehen. Dabei kam es zur Kollision der Fahrzeuge der beiden Wertheimer in deren Folge Sachschaden von insgesamt gut 6000 Euro entstand. Die beiden Pkw mussten abgeschleppt werden. Die Unfallverursacherin wurde zur weiteren Begutachtung in ein Krankenhaus eingeliefert.

