Klinikum lockert Regeln

Main-Spessart-Kreis. Auf Grundlage eines umfangreichen Öffnungskonzeptes gelten ab Dienstag, 1. Juni, am Klinikum Main-Spessart einige Neuerungen. Diese betreffen zunächst alle vollständig geimpften Patienten, für die gewisse Erleichterungen geschaffen werden.

Neue Regelungen

So müssen sich Patienten, deren letzte notwendige Impfung mehr als 14 Tage zurückliegt, vor elektiven Eingriffen nicht mehr in eine häusliche Quarantäne begeben. Des Weiteren entfallen für sie während der Behandlungszeit am Klinikum die routinemäßigen Testungen. PCR- oder Antigentests werden bei vollständig Geimpften nur noch bei Vorliegen respiratorischer Symptome durchgeführt. Zudem können für vollständig Geimpfte nun wieder Therapien in Kleingruppen bis zu fünf Personen stattfinden.Für Patienten, die noch nicht vollständig geimpft sind, besteht weiterhin die Verpflichtung zu einer häuslichen Quarantäne vor elektiven Eingriffen. Außerdem müssen sie sich vor und während der Behandlung am Klinikum Main-Spessart der Routine-Testung unterziehen. Für Nicht-Geimpfte sind weiterhin nur Einzeltherapien möglich. In allen Gebäuden sowie für alle Patienten, Mitarbeiter und Besucher gelten weiterhin alle bekannten Regeln.

Täglich für eine Stunde

Ab dem 1. Juni gelten am Klinikum Main-Spessart in Lohr auch neue Besuchsregelungen. Pro Patient ist eine feste Besuchsperson zugelassen. Diese kann den Patienten täglich für eine Stunde im Zeitraum zwischen 14 und 18 Uhr besuchen. Die Besuchsperson muss entweder vollständig geimpft, genesen oder negativ getestet sein.

Das vorzulegende negative Testergebnis darf bei einem PoC-Antigen-Test (Schnelltest) nicht älter als 24 Stunden oder bei einem PCR-Test nicht älter als 48 Stunden sein. Geimpfte müssen auch hier ihre letzte erforderliche Impfdosis vor mehr als 14 Tagen erhalten haben und ihre Impfung durch Vorlage ihres Impfausweises nachweisen.

Besucher, bei denen aktuell ein SARS-CoV-2-Test durchgeführt wurde, müssen ihr Testergebnis abwarten.

Ausnahmen sind weiterhin nach Abstimmung mit dem zuständigen ärztlichen Personal möglich. Dies greift etwa bei palliativen, minderjährigen und gesetzlich betreuten Patienten.

Nutzung der Luca-App

Eine weitere Neuerung ist die Verwendung der Luca App. Nach der Einführung an den Kreisseniorenzentren in Gemünden und Marktheidenfeld findet die App nun auch im Klinikum in Lohr Verwendung. Besucher können bei Betreten des Klinikums mithilfe der App einen QR-Code einscannen.

So werden Besuchszeiten und Kontaktdaten automatisch verschlüsselt hinterlegt. pm