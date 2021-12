Klimaveränderung macht im Forstrevier Haseltal große Probleme

Kreuzwertheim. Die Klimaerwärmung und der Borkenkäfer machen dem Kreuzwertheimer Wald und damit auch den für ihn Verantwortlichen zu schaffen. Revierleiter Georg Wobschall sowie der neue Betriebsleiter Benedikt Speicher vom zuständigen Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten berichteten über die Situation und zukünftigen Entwicklungen.

Wobschall betonte, die Klimaveränderung mache im Forstrevier Haseltal große Probleme. Die Jahresdurchschnittstemperaturen stiegen immer weiter an. Dies setzte vor allem den Nadelbäumen zu, die es zahlreich im Kreuzwertheimer Wald gebe. Ziel sei es deshalb den Nadelholzanteil zu reduzieren und den Laubholzanteil zu erhöhen. „Durch den Trockenstress werden die Bäume geschwächt und durch die Wärme gleichzeitig die Schadorganismen gefördert.“

Die fehlenden Frostperioden im Winter erschwerten zudem die Holzernte. Für die nötige Waldverjüngung seien angepasste, das bedeute niedrige, Wildbestände wichtig, um den Verbiss von Jungpflanzen zu minimieren. Er berichtete weiter, man habe im Wald mehrere Feuchtbiotope angelegt unter anderem in der Nähe von Wiebelbach. Dabei arbeite man mit Totholz, um Lebensraum für Amphibien zu schaffen. So trage man zum Artenschutz bei, was ein wichtiges Ziel für die Waldbewirtschaftung sei.

Aus dem Einschlagergebnis von September 2020 bis August 2021 berichtete er: „Insgesamt wurden 2 681 Festmeter Holz eingeschlagen. Dies entspricht 122 Prozent der geplanten Menge.“ 82 Prozent der Entnahmemenge sei Holz mit Borkenkäferbefall gewesen. Diese habe man Fällen müssen, auch wenn man die Bäume gerne stehen gelassen hätte. „Wir bekommen den Borkenkäfer nicht aus dem Wald, aber wir bremsen durch die Entnahmen seine Ausbreitung.“

Das Wirtschaftliche Ergebnis 2020/21 weist Einnahmen von 172 100 Euro aus, darin enthalten sind Fördergelder. Dem gegenüber stehen Ausgaben von 129 100 Euro. So ergibt sich ein Gewinn von rund 43 000 Euro.

Speicher ging auf das Vegetationsgutachten 2021 ein. Aus forstlicher Sicht habe sich die Situation hinsichtlich Verbissschäden verschlechtert.

Er zeigte Verständnis, dass die Jäger vornehmlich Schwarzwild jagen, da dieses hohe Schäden verursachen kann, für die die Jagdpächter in der Haftung stehen. Zum Schutz der Jungpflanzen müsse aber auch mehr Rehwild gejagt werden. Hierauf müssten die Grundstückseigner als Jagdverpächter drängen. Bürgermeister Klaus Thoma erklärte, dass der Einfluss der Gemeinde hier begrenzt sei, da man nur einen kleineren Anteil der rund 620 Hektar Revierfläche besitze.

Einstimmig stimmte der Gemeinderat der Jahresbetriebsplanung und der Jahresbetriebsnachweisung 2022 für den Gemeindewald Kreuzwertheim zu. Vorgesehen ist eine Gesamtfällung von 3980 Festmeter. Laut Revierförster wächst ausreichend Holz nach. Für das Wirtschaftsjahr 2022 ist ein Gewinn von 77 281 Euro kalkuliert. bdg

