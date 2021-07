Klassische und moderne Höhepunkte

Marktheidenfeld. Ein Konzert mit dem Akkordeonorchester und dem Ensemble Akkordeonissimo der Stadt Marktheidenfeld findet am Freitag, 16. Juli, findet um 19 Uhr im Hof des Städtischen Musikinstituts Marktheidenfeld statt.

In der Ankündigung heißt es: Die Musiker bieten bei der Open Air-Veranstaltung in der Würzburger Straße 12 ein festliches Akkordeonkonzert mit verschiedenen Highlights der klassischen und modernen Musik. Das Akkordeonorchester der Stadt Marktheidenfeld umfasst aktuell rund 40 Mitglieder und steht seit 1995 unter der Leitung von Alma Flammersberger. Mit viel Begeisterung und Übungsfleiß erarbeitete sich das Orchester in den letzten Jahren ein bemerkenswertes Leistungsniveau. Das Konzert ist die Nachholveranstaltung für das im März 2020 entfallene Akkordeonkonzert und richtet sich bevorzugt an Personen, die bereits eine Eintrittskarte erworben haben. Alle Eintrittskarten von 2020 sind wieder gültig.

Bitte beachten: Eine Anmeldung ist auch mit Karte bis spätestens Freitag, 9. Juli, über die Touristinformation unter Telefon 09391/5035414 oder unter tourismus@marktheidenfeld.de per E-Mail erforderlich.

Interessenten, die bislang noch keine Eintrittskarte für das Konzert haben, können sich dort auf eine Warteliste setzen lassen und erhalten bei noch verfügbaren Sitzplätzen in der Woche vor dem Konzert die Möglichkeit, eine Eintrittskarte zu erwerben. pm

