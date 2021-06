Kindern Mut und Zuversicht geben

Main-Spessart-Kreis. Kinder und Jugendliche brauchen Mut, Zuversicht und Gelassenheit, um schwierige Situationen und Krisen ohne langfristige Beeinträchtigung zu meistern und sogar gestärkt daraus hervorzugehen.

Resilienz nennt man die Kräfte, die dies möglich machen. Die Wurzeln für die Entwicklung liegen einerseits in der Person des Menschen, andererseits in seiner Lebensumwelt. Die aktuelle Situation stellt einen von vielen Risikofaktoren für Menschen aller Altersklassen dar. Wie man vor allem Kinder und Jugendliche, unabhängig von Risikofaktoren dabei unterstützen kann, psychische Widerstandskräfte zu erlangen, soll an diesem Elternabend erörtert werden.

Geleitet wird der Online-Vortrag von der Erzieherin und Dozentin für Erwachsenenbildung Simone Kroker. Unterstützung gibt es von Kerstin Heim vom Familienstützpunkt Gemünden. Das Online-Café ist am Dienstag, 8. Juni, um 19 Uhr.