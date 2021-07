Kinder schützen vor sexualisierter Gewalt

Main-Spessart-Kreis. Was ist sexueller Missbrauch an Kindern? Wer sind die Täter? Wie gehen diese vor? Was sind die Folgen von sexuellen Missbrauch? Bei einem Online-Café am Dienstag, 20. Juli, werden Eltern darüber aufgeklärt, was zu tun ist, wenn sich ein Kind einem anvertraut oder ein Verdacht auf sexuellen Missbrauch besteht. Wie schützen sie ihr Kind? Wie können sie das Thema altersgerecht ansprechen?

Geleitet wird der Online-Vortrag von Alina De Stefano, Soziale Arbeit M.A., Kinder- und Jugendlichen Psychotherapeutin i. A., und von Hans-Peter Breuner, Diplom Sozialpädagoge, Sexualpädagoge und systemischer Berater, unterstützt von Nicole Pfaff vom Familienstützpunkt Lohr.

Das Online-Café findet am Dienstag, 20. Juli, um 19 Uhr statt. Der Zugangslink wird per Mail zugeschickt. Die Online-Veranstaltung findet über https://meet.jit.si/ statt. pm