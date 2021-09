Kinder in Ferien auf Fußballplatz aktiv

Kreuzwertheim. Der TSV Kreuzwertheim bot im Rahmen des Ferienprogramms der Kommunalen Allianz Raum Marktheidenfeld einen abwechslungsreichen Vormittag in der Quätschicharena in Kreuzwertheim an. Acht Kinder zwischen acht und elf Jahren nutzten die Gelegenheit, um auch in den Ferien in Bewegung zu bleiben.

Nach einem kleinen Parcour zum Warmmachen und Mobility-Übungen zum Aktivieren sowie zur Verletzungsprophylaxe startete eine Reihe von kleinen Staffelübungen sowohl ohne als auch mit Ball. So wurden Tempo, Koordination und Beweglichkeit geübt. Und da Fußballer natürlich auch im Kopf fit sein müssen, wurden die Übungen im schneller Wechsel variiert, so dass jede und jeder mitdenken und sich konzentrieren musste. Die beiden Teams gaben alles und waren bis zum Ende gleichauf: Unentschieden nach den Staffeln.

Vor der Pause wurde anschließend der Elfmeterkönig ermittelt. Dann hatten sich alle Kids natürlich das Eis in der „Halbzeit“ redlich verdient. Lange pausieren wollte jedoch keiner. Nur wenige Minuten später ging es wieder zurück auf den Platz. Beim Dribbeln mit kleinen Beweglichkeits- und Reaktionsübungen wurde das Eis blitzschnell wegverdaut. Etwas gemütlicher ging es dann beim menschlichen Kicker zu: Jeder durfte sich – wie an einer Tischfußballstange – nur in einem bestimmten kleinen Bereich bewegen. Da musste gekonnt kombiniert werden, um zum Torabschluss zu kommen. Die letzte Übungsform trainierte den Torschuss.

Nun fehlte zum Abschluss natürlich noch ein klassisches Fußballspiel. Hier konnte schließlich auch ein Gewinner zwischen den beiden Mannschaften von den Staffeln erfolgreich ermittelt werden. Trotzdem stand der Spaß am Fußballspielen die ganze Zeit im Mittelpunkt. Die beiden Trainer Cedric Schneider und Simon Hame konnten stolz sein auf eine sehr intensive aber immer faire Partie.

Als alle geschafft und zufrieden vom Kicken waren, gab es noch eine Urkunde für jeden fleißigen Teilnehmer sowie das obligatorische Mannschaftsfoto. tsvk